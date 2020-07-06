Рябков оценил конференцию с США по Договору по открытому небу
- РИА Новости
Как отметил замминистра, в Москве не видят готовности у ряда стран — членов договора реально помогать решению существующих проблем, пишет ТАСС.
По его словам, Российская Федерация рассматривает все сценарии в связи с выходом США из договора.
21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН. Как уточнили в Госдепе, решение вступает в силу через шесть месяцев после объявления.
В МИД России отметили, что Госдепартамент США фабрикует обвинения в адрес российской стороны о якобы нарушениях ДОН, чтобы отвести внимание от случаев несоблюдения договора со стороны самого Вашингтона и его союзников.