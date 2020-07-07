В Китае за сутки выявили 23 случая коронавируса

В Китае за сутки выявили восемь активных и 15 бессимптомных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Новые случаи зафиксированы в Ляонине, Шанхае, Сычуани, во Внутренней Монголии и провинции Гуандун.

Летальных исходов среди пациентов с коронавирусом не зафиксировано.

Как отмечает ТАСС, в Пекине впервые с 11 июня не зарегистрировано новых заболевших COVID-19.

13 июня на юге китайской столицы ввели режим военного положения после обнаружения коронавируса на доске для разделки импортированного лосося на местном оптовом рынке.

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН прокомментировал информацию, что коронавирус, выявленный на рынке в Пекине, может быть более заразным, чем обнаруженная в Ухани инфекция.