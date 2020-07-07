В округе Флориды закроют рестораны и спортзалы из-за коронавируса

В округе Майами-Дейд, штат Флорида, решено с 8 июля закрыть рестораны, спортзалы и фитнес-центры на фоне роста случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил мэр Карлос Хименес.

«Я подписываю экстренный указ о закрытии ресторанов (разрешено работать навынос и доставлять заказы) с танцевальными и банкетными залами, а также спортзалов, фитнес-центров и помещений, предназначенных для сдачи в краткосрочную аренду», — говорится в пресс-релизе на сайте мэра.

В то же время бассейны, закрытые зоны отдыха, летние лагеря и центры временного ухода за детьми пока остаются открытыми при условии соблюдения эпидемиологических норм.

4 июля в США за сутки выявили 57 497 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.

Губернатор американского штата Аризона Даг Дьюси объявил о возвращении ограничительных мер в связи с резким ростом случаев COVID-19.