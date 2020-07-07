В округе Флориды закроют рестораны и спортзалы из-за коронавируса

Короткая ссылка
В округе Майами-Дейд, штат Флорида, решено с 8 июля закрыть рестораны, спортзалы и фитнес-центры на фоне роста случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил мэр Карлос Хименес.
В округе Флориды закроют рестораны и спортзалы из-за коронавируса
  • Reuters

«Я подписываю экстренный указ о закрытии ресторанов (разрешено работать навынос и доставлять заказы) с танцевальными и банкетными залами, а также спортзалов, фитнес-центров и помещений, предназначенных для сдачи в краткосрочную аренду», — говорится в пресс-релизе на сайте мэра.

В то же время бассейны, закрытые зоны отдыха, летние лагеря и центры временного ухода за детьми пока остаются открытыми при условии соблюдения эпидемиологических норм.

4 июля в США за сутки выявили 57 497 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.

Губернатор американского штата Аризона Даг Дьюси объявил о возвращении ограничительных мер в связи с резким ростом случаев COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить