В округе Флориды закроют рестораны и спортзалы из-за коронавируса
- Reuters
«Я подписываю экстренный указ о закрытии ресторанов (разрешено работать навынос и доставлять заказы) с танцевальными и банкетными залами, а также спортзалов, фитнес-центров и помещений, предназначенных для сдачи в краткосрочную аренду», — говорится в пресс-релизе на сайте мэра.
В то же время бассейны, закрытые зоны отдыха, летние лагеря и центры временного ухода за детьми пока остаются открытыми при условии соблюдения эпидемиологических норм.
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