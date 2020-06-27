В Сан-Франциско отложили открытие города из-за роста случаев COVID-19

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид сообщила, что полное открытие города переносится из-за роста случаев коронавирусной инфекции COVID-19 по всему штату Калифорния.

«Количество случаев COVID-19 растёт по всей Калифорнии. Мы также наблюдаем рост числа случаев заболевания в Сан-Франциско... В результате мы временно откладываем открытие, которое было запланировано на понедельник (29 июня. — RT)», — написала она в своём Twitter.

По её словам, 15 июня, когда принималось решение об открытии города, было выявлено 20 случаев коронавируса, а накануне было 103 случая.

«Если так продолжится и мы не вмешаемся, у нас будет такое число случаев (заболевания коронавирусом. — RT), что единственным вариантом будет карантин», — пояснила она.

Ранее директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд заявил, что число случаев COVID-19 в Соединённых Штатах может превышать 20 млн.

В начале июня американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности США снимать санитарные ограничения.