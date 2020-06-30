Аризона возвращается к режиму ограничений из-за коронавируса

Губернатор американского штата Аризона Даг Дьюси объявил о возвращении ограничительных мер в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Мы вводит паузу на месяц в работе баров, тренажёрных залов, кинотеатров, водных парков... запрещается проводить мероприятия с участием более 50 человек», — написал он в своём Twitter.

Кроме того, до 17 августа отложено начало учебного года в школах штата.

Дьюси призвал жителей штата быть ответственными и остаться дома 4 июля в День независимости США.

Как передаёт The Denver Post, в Аризоне за минувшие сутки зафиксировали 3858 случаев коронавируса, что стало антирекордом штата. При этом в течение последних десяти дней ежесуточное число заболевших превышает 3 тыс. человек.

Всего в Аризоне выявлено 74 500 случаев COVID-19, 1588 человек скончались.

27 июня сообщалось, что в США за сутки выявили 40 173 новых случая коронавируса, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид также сообщила о переносе открытия города из-за роста случаев COVID-19 по всему штату Калифорния.