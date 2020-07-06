В МИД заявили, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту

Россия не видит в США договороспособного партнёра и утратила доверие, однако его нужно начать восстанавливать. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Таким образом он прокомментировал переговоры стран — участниц Договора по открытому небу.

Как отметил дипломат, в последнее время США всё чаще отказываются от выполнения своих обязательств и расторгают договоры.

«Мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту, и, наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать», — сказал Рябков.

Он отметил, что восстанавливать доверие придётся малыми шагами.

Ранее Рябков сообщил, что России и США не удалось сблизить позиции на конференции по договору.

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. Как уточнили в Госдепе, решение вступает в силу через шесть месяцев после объявления.