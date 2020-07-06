В Мосгорсуде прокомментировали санкции Британии против судей

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Включение российских судей в список санкций Великобритании не скажется на их работе. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
В Мосгорсуде прокомментировали санкции Британии против судей
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Включение в данный список никак не скажется на их работе», — сказала она.

Великобритания ранее опубликовала список лиц и организаций, которые обвиняются в нарушении прав человека.

В список вошли 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году, а также 20 жителей Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.

В санкционный список в том числе попали председатель СК Алесандр Бастрыкин, а также судьи Алексей Криворучко и Светлана Ухналева.

Как отметили в посольстве России, включение в список санкций представителей высшего руководства Генпрокуратуры и СК вызывает возмущение

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