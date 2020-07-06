В Мосгорсуде прокомментировали санкции Британии против судей
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- РИА Новости
«Включение в данный список никак не скажется на их работе», — сказала она.
Великобритания ранее опубликовала список лиц и организаций, которые обвиняются в нарушении прав человека.
В список вошли 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году, а также 20 жителей Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.
В санкционный список в том числе попали председатель СК Алесандр Бастрыкин, а также судьи Алексей Криворучко и Светлана Ухналева.
Как отметили в посольстве России, включение в список санкций представителей высшего руководства Генпрокуратуры и СК вызывает возмущение.