Посольство России отреагировало на решение Британии ввести санкции

Включение Великобританией в список санкций представителей высшего руководства Генпрокуратуры и СК вызывает возмущение. Об этом заявили в посольстве России в Британии.

«Особенное возмущение вызывает включение в санкционный список представителей высшего руководства Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации, а также судей», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, в России следствие, прокуратура и суд осуществляют свою деятельность на основе независимости от исполнительной власти и руководствуются исключительно законом.

«Российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги в связи с недружественным решением Великобритании», — подчеркнули дипломаты.

Ранее в Великобритании объявили о введении персональных санкций, в том числе против председателя СК Александра Бастрыкина.

Санкции введены в рамках акта Магнитского, всего под них подпали 25 граждан России.