Парижский Лувр возобновил работу

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Парижский Лувр возобновил работу после вынужденного закрытия из-за пандемии коронавируса. Билеты на первый день работы забронировали более 7 тыс. человек.
Парижский Лувр возобновил работу
  • Reuters

«На понедельник было забронировано около 7,4 тыс. билетов. Но день ещё не закончен», — сообщили в музее РИА Новости.

Там пояснили, что обычно Лувр принимал 30—40 тыс. человек в день, а 75% из них — это иностранцы.

«Естественно, сегодня их нет из-за закрытых границ. Но мы рассчитываем, что Лувр ежедневно будут посещать от 5 до 10 тыс. человек», — добавили в музее.

Как уточняется, в 2019 году Лувр принял 9,6 млн туристов.

Ранее директор Лувра Жан-Люк Мартинес прокомментировал возобновление работы музея.

В конце мая власти Парижа открыли для посещения площадь перед собором Парижской Богоматери впервые после пожара в Нотр-Даме.

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