В Лувре прокомментировали возобновление работы

Директор Лувра Жан-Люк Мартинес прокомментировал возобновление работы.

«Лувр выполнит своё обещание и покажет лучшее из своей коллекции: на площади более 45 тыс. кв. м представлены 30 тыс. работ. «Джоконда» в обновлённом зале и «Венера Милосская» будут на прежних местах», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, гости также увидят древнее искусство Ближнего Востока, Египта, Греции и Рима, исламского мира, скульптуры Италии и Северной Европы, итальянскую, испанскую и английскую живопись, шедевры французской живописи XIX века и многое другое.

Как отметил Мартинес, посетителей будет меньше, и каждый получит возможность практически наедине пообщаться с шедеврами.

«Мы приняли все необходимые меры предосторожности. У нас обязательны резервация билетов онлайн и маски», — добавил он.

Ранее ОТР сообщало, что Исторический музей в Москве решил работать по сеансам после своего открытия 1 июля.