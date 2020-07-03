В Лувре прокомментировали возобновление работы

Короткая ссылка
Директор Лувра Жан-Люк Мартинес прокомментировал возобновление работы.
В Лувре прокомментировали возобновление работы
  • Reuters

«Лувр выполнит своё обещание и покажет лучшее из своей коллекции: на площади более 45 тыс. кв. м представлены 30 тыс. работ. «Джоконда» в обновлённом зале и «Венера Милосская» будут на прежних местах», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, гости также увидят древнее искусство Ближнего Востока, Египта, Греции и Рима, исламского мира, скульптуры Италии и Северной Европы, итальянскую, испанскую и английскую живопись, шедевры французской живописи XIX века и многое другое.

Как отметил Мартинес, посетителей будет меньше, и каждый получит возможность практически наедине пообщаться с шедеврами.

«Мы приняли все необходимые меры предосторожности. У нас обязательны резервация билетов онлайн и маски», — добавил он.

Ранее ОТР сообщало, что Исторический музей в Москве решил работать по сеансам после своего открытия 1 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить