В ФСВТС заявили об «аллергии» на санкции США у партнёров России

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Санкции США против России вызывают «аллергию» у её партнёров по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
В ФСВТС заявили об «аллергии» на санкции США у партнёров России
  • РИА Новости

В интервью сербскому онлайн-ресурсу «Глас явности» он отметил, что за последние несколько лет наблюдаются беспрецедентные попытки США и их союзников изолировать Россию на международной арене.

«Вводятся всё новые и новые ограничительные меры — всё это уже давно перешло границы конкурентной борьбы. Всё это вызывает сегодня аллергию у всё большего числа партнёров, которые не хотят жертвовать интересами своей национальной безопасности во имя чьей-то выгоды», — цитирует РИА Новости Шугаева.

По его словам, в связи с этим многие продолжают выбирать российскую технику.

«Поставки С-400 в Турцию в прошлом году, подписание и реализация контрактов на поставку систем ПВО и фрегатов в Индию, договорённости на общую сумму свыше $1 млрд с африканскими странами, достигнутые на первом форуме Россия — Африка в Сочи, — всё это лишь некоторые факты, подтверждающие мои слова о неприемлемости давления на суверенные государства в вопросах обеспечения национальной безопасности», — подчеркнул глава ФСВТС.

Как ранее писала газета Defense News, сенатор Джон Тьюн предложил на рассмотрение сената поправку, которая позволяет США выкупить у Турции российские С-400

В ФСВТС, комментируя эти сообщения, подчеркнули, что передача С-400 другому государству без разрешения России невозможна. 

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