Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

Неясно, когда иностранные партнёры начнут открывать свои границы для россиян, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

«Непонятно, что будут делать наши партнёры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.

Газета The New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц писала, что власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд для жителей ряда государств из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.