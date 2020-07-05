Не менее 16 человек погибли в результате наводнений в Японии

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Власти подтвердили гибель 16 человек в результате наводнений и оползней на юго-западе Японии. При этом жертвами могли стать ещё 30 человек, часть из которых числятся пропавшими без вести.
Не менее 16 человек погибли в результате наводнений в Японии
  • Reuters
  • © Kyodo

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на власти префектуры Кумамото, медики пока не подтвердили смерть 17 человек, у которых нет признаков жизни.

Ещё 13 человек числятся пропавшими без вести.

В результате вызванных сильными ливнями наводнений и оползней разрушены и затоплены несколько домов, в том числе дом престарелых, в котором погибли 14 человек.

4 июля в японских префектурах Кагосима и Кумамото объявили экстренное предупреждение о сильных ливнях и рекомендовали жителям эвакуироваться.

Впоследствии сообщалось, что после схода оползней и наводнения пропали без вести 13 человек.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил на места наводнений и оползней 10 тыс. военнослужащих.

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