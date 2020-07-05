Не менее 16 человек погибли в результате наводнений в Японии

Власти подтвердили гибель 16 человек в результате наводнений и оползней на юго-западе Японии. При этом жертвами могли стать ещё 30 человек, часть из которых числятся пропавшими без вести.

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на власти префектуры Кумамото, медики пока не подтвердили смерть 17 человек, у которых нет признаков жизни.

Ещё 13 человек числятся пропавшими без вести.

В результате вызванных сильными ливнями наводнений и оползней разрушены и затоплены несколько домов, в том числе дом престарелых, в котором погибли 14 человек.

4 июля в японских префектурах Кагосима и Кумамото объявили экстренное предупреждение о сильных ливнях и рекомендовали жителям эвакуироваться.

Впоследствии сообщалось, что после схода оползней и наводнения пропали без вести 13 человек.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил на места наводнений и оползней 10 тыс. военнослужащих.