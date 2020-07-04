Абэ направил 10 тысяч военных на места наводнений на юго-западе Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на экстренном заседании правительства объявил, что на места наводнений и оползней на юго-западе страны направлены 10 тыс. военнослужащих.

Абэ отметил, что под разрушенными оползнями зданиями могут находиться люди.

«Помимо полиции, пожарных, службы безопасности на море, на место направлены силы самообороны, которые вместе с местными органами власти выясняют масштабы бедствия и принимают меры для спасения людей», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в японской префектуре Кумамото после схода оползней и наводнения пропали без вести 13 человек.