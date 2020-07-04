В двух префектурах Японии объявили эвакуацию из-за ливней

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В префектурах Кагосима и Кумамото на юге Японии объявили экстренное предупреждение о сильных ливнях и рекомендовали жителям эвакуироваться.
В двух префектурах Японии объявили эвакуацию из-за ливней
  • Reuters
  • © Kyodo

Об этом сообщает телеканал NHK.

Предупреждение выпущено для жителей 16 муниципалитетов Кумамото и четырёх — в Кагосиме.

В данных префектурах существует риск наводнений.

Ранее из Кагосимы рекомендовали эвакуировать жителей из-за угрозы оползней.

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