В двух префектурах Японии объявили эвакуацию из-за ливней
В префектурах Кагосима и Кумамото на юге Японии объявили экстренное предупреждение о сильных ливнях и рекомендовали жителям эвакуироваться.
- Reuters
- © Kyodo
Об этом сообщает телеканал NHK.
Предупреждение выпущено для жителей 16 муниципалитетов Кумамото и четырёх — в Кагосиме.
В данных префектурах существует риск наводнений.
Ранее из Кагосимы рекомендовали эвакуировать жителей из-за угрозы оползней.
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