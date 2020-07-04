Эксперт прокомментировал слушания по делу MH17

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов прокомментировал RT прошедшие 3 июля в Схипхоле слушания по делу о крушении в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.

«Я думаю, если бы кто-то действительно хотел добиться истины в этом вопросе, все перечисленные данные давно были бы приобщены к разбирательству. И всё было бы давно очевидно и ясно. Но тогда никакого отношения ко всему произошедшему никакие российские граждане или российские структуры не имели бы. А задача стоит совершенно противоположная», — сказал он.

В ходе прошедшего 3 июля в Схипхоле заседания суда по делу о крушении в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17, было решено запросить у американских властей спутниковые снимки района катастрофы. До сих пор эти данные присутствуют в деле лишь в виде текстового описания, и судья Хендрик Стейнхейс констатировал, что с осени 2016-го прокуратура даже не пыталась получить доступ к этим снимкам в рамках расследования.

Вместе с тем суд отклонил прошение стороны защиты на повторный запрос информации с радаров НАТО, которые могли зафиксировать обстановку в небе над Донбассом в момент крушения.