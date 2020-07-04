Кабулов заявил об участии американской разведки в наркотрафике

Cпецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил в эфире телеканала «Россия 1» об участии «американских разведчиков в наркотрафике».

«Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чём-то, в наркотрафике», — приводит его заявление Вести.Ru.

Он также сообщил, что все, в том числе в Афганистане, воспринимают это как данность.

Ранее газета The New York Times опубликовала ещё один материал о якобы «сговоре» между Россией и боевиками «Талибана»*, в котором названо имя «посредника».

В статье со ссылкой на данные разведки и афганских официальных лиц речь идёт о контрабандисте наркотиков Рахмате Азизи.

Комментируя эту информацию, Кабулов заявил, что «никогда (о нём. — RT) не слышал».

В конце июня газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала первую статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом». Как отметили в ведомстве, это наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал статью «заказухой».

Представитель «Талибана» также заявил, что движение «решительно отвергает» утверждения газеты.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.