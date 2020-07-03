В США опубликовали исследование о роли RT в Африке

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Американский институт внешнеполитических исследований (FPRI) опубликовал исследование, в котором оценил роль телеканала RT в Африке. В докладе отмечается, что RT на арабском обходит по аудитории Al Jazeera и Al Arabiya в Египте, Алжире, Ливии, Тунисе и Судане.
В США опубликовали исследование о роли RT в Африке
  • РИА Новости

Также в исследовании говорится, что Россия не хочет вмешиваться в ситуацию на Африканском Роге с использованием военной силы, но «может попытаться дискредитировать деятельность американских военных» в этом регионе с помощью «информационной войны».

Институт утверждает, что RT и Sputnik в сюжетах о контртеррористических операциях американских военных в Сомали «обращали особое внимание на жертвы среди гражданского населения и подвергали сомнению официальные данные американских властей о количестве погибших».

Американские аналитики считают, что критические публикации в российских СМИ могут повлиять на отношение местных жителей к действиям военных США благодаря растущей популярности RT на арабском в Африке.

«RT приложил серьёзные усилия, чтобы достучаться до молодёжной аудитории, активно развивая своё присутствие в соцсетях. В итоге RT на арабском обходит по аудитории Al Jazeera и Al Arabiya в Египте, Алжире, Ливии, Тунисе и Судане», — заявили в FPRI.

В аналитическом центре добавили, что данные об охвате российских СМИ в Африканском регионе ограниченны, «но позитивные публикации RT и Sputnik из Африки гарантируют, что эти новости быстро расходятся по местным СМИ». По мнению авторов исследования, это усиливает «влияние информационной войны России против США».

В октябре 2019 года американская газета The New York Times заявила о «пропаганде» RT и Sputnik в отношении Африки.

В сентябре 2018 года власти Франции опубликовали доклад «Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям», в котором рекомендовали не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. RT критикуют за его прямую журналистскую деятельность, в частности за то, что он освещает темы, «волнующие африканскую общественность».

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