NYT заявила о «пропаганде» RT и Sputnik в отношении Африки

Американская газета The New York Times заявила, что Кремль, используя «инструменты пропаганды» — телеканал RT и агентство Sputnik, — сравнивает взаимодействие Запада и России с африканским регионом, заявляя о «многовековой эксплуатации» Африки со стороны США и Европы.

«С помощью международных инструментов пропаганды — телеканала RT и новостного агентства Sputnik — Кремль максимально чётко доносит следующую мысль: в то время как Западная Европа и США продолжают многовековую традицию эксплуатации Африки, Москва готова взаимодействовать с Африкой на взаимовыгодных условиях», — пишет автор статьи.

Публикация приурочена к саммиту Россия — Африка, в котором 23—24 октября в Сочи приняли участие представители 54 государств африканского континента.

В рамках прошедшего форума заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявлял, что Sputnik готов к сотрудничеству и обмену информацией с африканскими партнёрами, в том числе и к организации курсов повышения квалификации.

По его словам, российские СМИ с мировым охватом предлагают широкий спектр информационных услуг на языках, распространённых в странах Африки.

Он указывал, что RT готов предложить партнёрам из Африки обмен информацией, а также готов предоставлять свои новостные сюжеты, аналитические программы и документальные фильмы.

Как подчёркивал президент России Владимир Путин, страны Африки принимают всё более активное участие в выработке решений международного сообщества по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня.

Подробнее — в материале RT.