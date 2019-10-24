Путин отметил укрепление роли стран Африки в многополярной системе мира

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Страны Африки принимают всё более активное участие в выработке решений международного сообщества по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия — Африка.
Путин отметил укрепление роли стран Африки в многополярной системе мира
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Африканские государства уверенно набирают политический и экономический вес, утверждаются в качестве одной из важных опор многополярной системы мира, принимают всё более активное участие в выработке решений международного сообщества по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня», — сказал Путин.

Ранее глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян сообщил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и страны Африки обсуждают взаимные расчёты в национальных валютах.

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил интерес России к странам Африки.

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