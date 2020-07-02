За сутки в Турции выявили почти 1200 больных коронавирусом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили почти 1200 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в инфографике, опубликованной в Twitter министра.

Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 49 714 тестов и зарегистрировано 1186 новых случаев коронавирусной инфекции.

Кроме того, за сутки от COVID-19 скончались 17 больных, в результате общее число умерших достигло 5167.

Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 202 284.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.