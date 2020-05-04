Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции
  • Reuters

Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, салоны красоты, парикмахерские и некоторые иные объекты бизнеса смогут начать функционировать с 11 мая «при условии, что они обеспечат необходимые условия уборки», а также будут следовать правилам социального дистанцирования.

Также он отметил, что школьные и университетские экзамены состоятся в июне.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-президент Турции Фуат Октай в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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