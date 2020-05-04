Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции
- Reuters
Об этом сообщает Anadolu.
По его словам, салоны красоты, парикмахерские и некоторые иные объекты бизнеса смогут начать функционировать с 11 мая «при условии, что они обеспечат необходимые условия уборки», а также будут следовать правилам социального дистанцирования.
Также он отметил, что школьные и университетские экзамены состоятся в июне.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-президент Турции Фуат Октай в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.