Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, салоны красоты, парикмахерские и некоторые иные объекты бизнеса смогут начать функционировать с 11 мая «при условии, что они обеспечат необходимые условия уборки», а также будут следовать правилам социального дистанцирования.

Также он отметил, что школьные и университетские экзамены состоятся в июне.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-президент Турции Фуат Октай в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.