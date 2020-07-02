Трамп заявил об усилении американской экономики

Американская экономика «возвращается» на фоне пандемии коронавируса более сильной, чем ожидалось, заявил президент США Дональд Трамп.

«Американская экономика возвращается куда более сильной, чем ожидалось... Показатели увеличены вдвое и втрое даже для оптимистов», — сказал Трамп.

Он отметил, что 80% представителей малого бизнеса вернулись к работе.

“America's economy is coming back much stronger than ever anticipated … these numbers are being doubled and tripled.” @realDonaldTrump remarks at the ’Spirit of America Showcase’ pic.twitter.com/il819iCNi7 — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) July 2, 2020

14 июня советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что экономика страны восстанавливается от ущерба, который был нанесён пандемией коронавируса.

По словам Трампа, уровень ВВП США в III квартале 2020 года достигнет наивысшей точки в истории человечества.