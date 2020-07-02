Трамп заявил об усилении американской экономики

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Американская экономика «возвращается» на фоне пандемии коронавируса более сильной, чем ожидалось, заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп заявил об усилении американской экономики
  • Reuters

«Американская экономика возвращается куда более сильной, чем ожидалось... Показатели увеличены вдвое и втрое даже для оптимистов», — сказал Трамп.

Он отметил, что 80% представителей малого бизнеса вернулись к работе.

14 июня советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что экономика страны восстанавливается от ущерба, который был нанесён пандемией коронавируса.

По словам Трампа, уровень ВВП США в III квартале 2020 года достигнет наивысшей точки в истории человечества.

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