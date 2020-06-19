Трамп ожидает рекордного уровня ВВП США в III квартале 2020 года

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Уровень ВВП США в III квартале 2020 года достигнет наивысшей точки в истории человечества. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Трамп ожидает рекордного уровня ВВП США в III квартале 2020 года
  • © REUTERS/Leah Millis

«Мы поднимаемся выше и выше каждый месяц. В третьем квартале у нас будет самый высокий показатель ВВП в истории человечества», — приводит его слова газета The Washington Times.

Трамп упрекнул членов Демократической партии, заявив, что они «не хотят открывать экономику после карантина».

В мае в управлении конгресса США по бюджету заявили, что экономика Соединённых Штатов может обвалиться во II квартале 2020-го почти на 38% в годовом выражении.

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