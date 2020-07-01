СБ ООН призвал прекратить огонь во всех конфликтах на фоне пандемии

Совбез ООН принял резолюцию с призывом прекратить огонь во всех конфликтах на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.

«Совет Безопасности поддержал сегодня призыв Генерального секретаря к глобальному прекращению огня на фоне COVID-19, приняв резолюцию», — приводит заявление РИА Новости.

В принятой резолюции СБ отмечает, что насилие и нестабильность в конфликтах могут усугубить пандемию, которая, в свою очередь, способна усилить гуманитарный кризис в странах.

Члены Совбеза призвали к немедленному и повсеместному прекращению огня и «гуманитарной паузе» сроком не менее 90 дней для беспрепятственной доставки гумпомощи.

Эта мера не касается операций против международных террористических организаций, обозначенных Советом Безопасности.

В середине мая представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что резолюция Совета Безопасности по мерам сотрудничества в условиях пандемии готова на 99%.

В марте Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира из-за ситуации с COVID-19.