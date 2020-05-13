Небензя оценил готовность резолюции СБ ООН по коронавирусу

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Резолюция Совета Безопасности ООН по мерам сотрудничества в условиях эпидемии коронавирусной инфекции готова на 99%. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Небензя оценил готовность резолюции СБ ООН по коронавирусу
  • Reuters

«Резолюция готова на 99%, она не готова на 1%, но этот один процент и является сейчас основным препятствием, которое мы планируем преодолеть в ближайшем будущем», — приводит ТАСС его слова в ходе пресс-конференции по видеосвязи.

Небензя уточнил, что Россия была готова принять документ, работа над которым ведётся уже долгое время.

«Заверяю, что со всех сторон есть желание преодолеть разногласия, но пока этого не удалось сделать», — сказал постпред.

В апреле сообщалось, что все страны Генеральной Ассамблеи ООН выступили за общедоступность вакцины от коронавирусной инфекции и призвали отказаться от спекуляций на медикаментах, средствах личной защиты и медицинском оборудовании на фоне пандемии.

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