Страны ООН призвали обеспечить общедоступность вакцины от коронавируса
- Reuters
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе председателя ГА ООН.
В принятой резолюции Генассамблея ООН призывает незамедлительно принять меры, чтобы предотвратить «ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19».
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавируса.