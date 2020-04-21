Страны ООН призвали обеспечить общедоступность вакцины от коронавируса

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Все страны Генеральной Ассамблеи ООН выступили за общедоступность вакцины от коронавирусной инфекции и призвали отказаться от спекуляций на медикаментах, средствах личной защиты и медицинском оборудовании на фоне пандемии.
Страны ООН призвали обеспечить общедоступность вакцины от коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе председателя ГА ООН.

В принятой резолюции Генассамблея ООН призывает незамедлительно принять меры, чтобы предотвратить «ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавируса.

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