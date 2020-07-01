Число умерших из-за коронавируса в Африке превысило 10 тысяч

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В Африке скончались более 10 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Число умерших из-за коронавируса в Африке превысило 10 тысяч
  • Reuters

Согласно опубликованной информации, в странах Африки зафиксировано 403 692 случая коронавируса и 10 126 смертей среди заболевших инфекцией.

Почти 50% всех зарегистрированных случаев COVID-19 приходится на ЮАР (151 209).

16 июня сообщалось о более чем 248 тыс. случаях коронавируса в Африке.

В конце апреля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Африке вызывает беспокойство.

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