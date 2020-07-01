Число умерших из-за коронавируса в Африке превысило 10 тысяч
- Reuters
Согласно опубликованной информации, в странах Африки зафиксировано 403 692 случая коронавируса и 10 126 смертей среди заболевших инфекцией.
Почти 50% всех зарегистрированных случаев COVID-19 приходится на ЮАР (151 209).
16 июня сообщалось о более чем 248 тыс. случаях коронавируса в Африке.
В конце апреля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Африке вызывает беспокойство.