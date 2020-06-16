Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 248 тысяч
- Reuters
Об этом сообщается на странице организации в Twitter.
«В Африке подтверждено свыше 248 тыс. случаев коронавируса», — говорится в заявлении.
Over 248,000 confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 113,000 recoveries & 6,600 deaths. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/xkRdDQBD35— WHO African Region (@WHOAFRO) June 16, 2020
При этом указывается, что умерли от коронавируса в регионе более 6,6 тыс. человек, а выздоровели более 113 тыс.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Африке вызывает беспокойство.