Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 248 тысяч

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 248 тыс.

Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

«В Африке подтверждено свыше 248 тыс. случаев коронавируса», — говорится в заявлении.

Over 248,000 confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 113,000 recoveries & 6,600 deaths. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/xkRdDQBD35 — WHO African Region (@WHOAFRO) June 16, 2020

При этом указывается, что умерли от коронавируса в регионе более 6,6 тыс. человек, а выздоровели более 113 тыс.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Африке вызывает беспокойство.