США ужесточили правила экспорта в Россию

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Соединённые Штаты с 29 июня в очередной раз ужесточили правила экспортного контроля в отношении поставок товаров в Россию, передаёт РБК.
США ужесточили правила экспорта в Россию
  • Reuters

Сообщается, что два новых правила Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США ещё больше ограничивают потенциальный экспорт чувствительных технологий в Россию, Китай и Венесуэлу.

Первое правило затронет американских экспортёров, которые до этого могли поставлять без лицензии относительно широкий спектр товаров для гражданского использования, включая подшипники, полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование и другое. Им понадобится получить специальную лицензию.

Второе нововведение расширяет определение «военного использования» товаров. Теперь под ним будет пониматься не только непосредственно разработка или производство военной продукции, но и применение товара для «поддержки или содействия эксплуатации, установки, технического обслуживания или ремонта, модернизации».

Перечень товаров, которые больше нельзя будет поставлять военным пользователям, пополнили, в частности, генераторы для АЭС, сенсоры и лазеры, двигательные установки, определённое оборудование для морских судов. 

О планах Вашингтона усилить режим экспортного контроля стало известно в феврале.

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