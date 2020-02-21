США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России

США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США. Как отмечается, новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотников (БПЛА).

Как указывается, изменения затронут экспорт и реэкспорт товаров, которые связаны с такими областями, как ядерное нераспространение, ракетные технологии, распространение химического и биологического оружия.

Теперь, как подчёркивается, на определённые типы продукции экспортёрам США предстоит получать лицензию.

Речь идёт о продукции, которая может быть использована для проектирования, разработки, производства или применения любых ракетных систем, в том числе баллистических, крылатых, космических ракет, ракет-зондов, а также беспилотников.

Изменения объясняются тем, что Россия недостаточно сотрудничала с американской стороной в «проведении проверок перед выдачей лицензий или проверок после доставки товаров, произведённых в США».

В Бюро промышленности и безопасности указали, что обеспокоены действиями «подставных компаний или других посредников», которые не являются конечными потребителями, по пересылке или реэкспорту произведённых в США товаров в Россию «в нарушение мер экспортного контроля».

Кроме того, вводятся ограничения и в отношении Йемена. Речь идёт о поставках ряда технологий и программного обеспечения, микрочипов для военных ведомств.

Весной 2019 года США внесли Венесуэлу в группу стран, импорт американской продукции в которые представляет угрозу для нацбезопасности государства.