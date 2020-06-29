В ВОЗ призвали не использовать коронавирус в идеологических целях

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Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 не должна использоваться в рамках «идеологического противостояния». Об этом, как передаёт ТАСС, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
В ВОЗ призвали не использовать коронавирус в идеологических целях
  • Reuters

Таким образом он прокомментировал ситуацию между Пекином и Вашингтоном на фоне пандемии.

«Мы не можем позволить, чтобы вирус использовался в рамках идеологического противостояния», — сказал он.

По его словам, каждый человек и каждый политик должен «посмотреть в зеркало и спросить себя, делает ли он достаточно, чтобы остановить этот вирус».

Он подчеркнул, что у ВОЗ вызывает сожаление использование нелицеприятных и оскорбительных формулировок.

«Это не помогает… Мы в ВОЗ хотим заниматься непосредственно работой по борьбе с коронавирусом. Мы пытаемся сфокусироваться на том, что нужно сделать. В мире очень много уязвимых людей, и они нуждаются в нашей помощи», — добавил он.

Ранее в МИД России заявляли, что ВОЗ не должна «превращаться в шайбу» для политических игр отдельных стран.

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