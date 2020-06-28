Болтон высказался о вероятности второго срока президентства Трампа

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Бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал возможный второй президентский срок Дональда Трампа.
Болтон высказался о вероятности второго срока президентства Трампа
  • Reuters

«Я верю, что Америка сможет восстановиться после первого срока Дональда Трампа, я твёрдо верю в это. Однако я больше обеспокоен вторым сроком, это касается не только решений относительно национальной безопасности, а разложения общественного диалога», — сказал Болтон в эфире NBC.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео назвал предателем Болтона, который выпустил книгу о своём пребывании в Белом доме.

Трамп, в свою очередь, назвал бывшего советника злобным дураком.

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