Болтон высказался о вероятности второго срока президентства Трампа

Бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал возможный второй президентский срок Дональда Трампа.

«Я верю, что Америка сможет восстановиться после первого срока Дональда Трампа, я твёрдо верю в это. Однако я больше обеспокоен вторым сроком, это касается не только решений относительно национальной безопасности, а разложения общественного диалога», — сказал Болтон в эфире NBC.

WATCH: Fmr. National Security Adviser John Bolton says "America can recover from one term of Donald Trump" but he is more worried about a "second term." #MTP#IfItsSunday@AmbJohnBolton: "I am worried about the corruption of the civil discourse in this country." pic.twitter.com/UXBxseI5Iu — Meet the Press (@MeetThePress) June 28, 2020

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео назвал предателем Болтона, который выпустил книгу о своём пребывании в Белом доме.

Трамп, в свою очередь, назвал бывшего советника злобным дураком.