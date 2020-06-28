В Совфеде осудили слова главы Праги-6 о сносе памятника Коневу

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, инициировавшего снос памятника маршалу Ивану Коневу, о якобы ответственности России за демонтаж статуи.

«Прежде всего он не получил того результата, который предполагал изначально. Он решил встроиться в ряды борцов со всем российским и выбрал памятник маршалу Коневу. Тот негатив, который он получил после своих решений и действий (причём негатив как и со стороны России, так и со стороны, я уверен, значительной части чешского сообщества), вынуждает его оправдываться», — сказал Цеков.

Сенатор отметил, что война с памятниками — «вещь очень недостойная».

«Вообще человек, который не уважает свою историю, который не уважает деяния своих предшественников, — этот человек не заслуживает уважения как такового», — заключил он.

Ранее Коларж заявил в беседе с Parlamentni Listy, что за снос памятника якобы ответственна Россия из-за отказа российского посольства в Чехии разместить монумент на своей территории.

При этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что нахождение памятника «регулировалось правовыми актами».

Она также добавила, комментируя заявления Коларжа, что «вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения».