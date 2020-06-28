В Совфеде осудили слова главы Праги-6 о сносе памятника Коневу

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, инициировавшего снос памятника маршалу Ивану Коневу, о якобы ответственности России за демонтаж статуи.
В Совфеде осудили слова главы Праги-6 о сносе памятника Коневу
  • Reuters

«Прежде всего он не получил того результата, который предполагал изначально. Он решил встроиться в ряды борцов со всем российским и выбрал памятник маршалу Коневу. Тот негатив, который он получил после своих решений и действий (причём негатив как и со стороны России, так и со стороны, я уверен, значительной части чешского сообщества), вынуждает его оправдываться», — сказал Цеков.

Сенатор отметил, что война с памятниками — «вещь очень недостойная».

«Вообще человек, который не уважает свою историю, который не уважает деяния своих предшественников, — этот человек не заслуживает уважения как такового», — заключил он.

Ранее Коларж заявил в беседе с Parlamentni Listy, что за снос памятника якобы ответственна Россия из-за отказа российского посольства в Чехии разместить монумент на своей территории.

При этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что нахождение памятника «регулировалось правовыми актами».

Она также добавила, комментируя заявления Коларжа, что «вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить