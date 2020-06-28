СМИ: Учёные обнаружили у поражённых коронавирусом клеток «шупальца»

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Учёные установили, что коронавирус может заставлять поражённые им клетки создавать отростки для заражения большего числа клеток организма.
СМИ: Учёные обнаружили у поражённых коронавирусом клеток «шупальца»
  • Reuters

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование.

Отмечается, что учёные получили снимки отростков при помощи сверхмощного микроскопа.

Согласно предположению исследователей, заражённые клетки используют данные отростки для более быстрого распространения вируса в организме.

Ранее стало известно, что для того чтобы привить минимальное число населения для формирования коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции, потребуется около 70 млн доз вакцины.

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