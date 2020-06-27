В Греции предложили сделать вакцину от COVID-19 глобальным благом

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, когда она будет разработана, должна стать глобальным общественным благом.
В Греции предложили сделать вакцину от COVID-19 глобальным благом
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

Как пишет РИА Новости, в ходе всемирной конференции по международной инициативе Coronavirus Global Response премьер отметил, что вакцину стоит распространять по всему миру без использования во имя прибыли.

«Вакцина должна быть доступна во всех уголках мира и быть доступной для всех. Когда угроза затрагивает весь мир, она также должна решаться глобально», — заявил он.

По его словам, быстрые и решительные меры позволили Греции избежать серьёзных последствий пандемии, однако страна намерена продолжать «сохранять бдительность».

«Когда наука сделает своё дело, мы будем на переднем крае борьбы за то, чтобы сделать вакцину глобальным общественным благом, а не просто средством получения прибыли», — подчеркнул Мицотакис.

Ранее сообщалось, что российский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начнёт испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах c 15 июля.

Вирусолог Фёдор Лисицын в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о виде разрабатываемой в России вакцины против коронавируса.

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