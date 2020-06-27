В Госдуме прокомментировали слова Меркель о диалоге с Россией

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что есть веские причины продолжать конструктивный диалог с Россией, в том числе по ситуации в Сирии и Ливии.
В Госдуме прокомментировали слова Меркель о диалоге с Россией
  • Reuters

«Германия, как и ключевые государства Европейского союза, находится сейчас в двойственном положении. У Ангелы Меркель есть интересы как энергетической, так и общей безопасности. Она заинтересована в развитии нормальных отношений с Россией. Из-за евроатлантической солидарности они зашли в тупик, и из него необходимо рано или поздно выходить», — сказал он.

Ранее Меркель заявила, что есть веские причины продолжать конструктивный диалог с Россией, в том числе по ситуации в Сирии и Ливии.

Она добавила, что продолжит «стремиться к сотрудничеству».

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