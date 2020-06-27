Меркель заявила о намерении продолжать конструктивный диалог с Россией

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что есть веские причины продолжать конструктивный диалог с Россией, в том числе по ситуации в Сирии и Ливии.
Меркель заявила о намерении продолжать конструктивный диалог с Россией
  • © REUTERS/Hannibal Hanschke

Интервью Меркель Guardian, Süddeutsche Zeitung, Le Monde, La Vanguardia, La Stampa и Polityka опубликовано на сайте британской газеты.

«Есть веские причины, чтобы продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких государствах, как Сирия и Ливия, которые находятся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России огромно», — отметила канцлер ФРГ.

Она добавила, что продолжит «стремиться к сотрудничеству».

Ранее в германском правительстве заявили о приверженности Меркель диалогу с Россией.

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