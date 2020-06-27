Ростуризм представил действующие в других странах ограничения на въезд

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Ростуризм опубликовал действующие в иностранных государствах ограничения на въезд, а также условия для посещения каждой страны и планируемые там даты открытия границ.
Ростуризм представил действующие в других странах ограничения на въезд
  • Reuters
  • © Alexander Avilov/Moscow News Agency

Перечень из 121 страны размещён на сайте ведомства.

В частности, представлена информация, каким категориям лиц разрешён въезд в каждую конкретную страну и при каких условиях, а также уточняется, какие службы и услуги там доступны.

Ранее в Финляндии заявили, что откроют границы с Россией в последнюю очередь.

Посол России в Бельгии Александр Токовинин также выразил мнение, что Россия вряд ли войдёт в список стран, для которых государства Евросоюза откроют свои границы с 1 июля.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил ситуацию с возобновлением международного авиасообщения.

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