Ростуризм представил действующие в других странах ограничения на въезд
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Перечень из 121 страны размещён на сайте ведомства.
В частности, представлена информация, каким категориям лиц разрешён въезд в каждую конкретную страну и при каких условиях, а также уточняется, какие службы и услуги там доступны.
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