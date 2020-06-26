В Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море

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Россия имеет суверенное право проводить любые исследования на своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя представление властей Японии из-за геолого-разведочных работ в Охотском море.
В Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море
  • © Сергей Красноухов
  • РИА Новости

«Россия имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Япония направила российской стороне представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. 

В мае в МИД России заявляли, что решение Японии вернуть вопрос о Курилах в «Синюю книгу по дипломатии» противоречит задаче создания благоприятной атмосферы в отношениях между государствами. 

В министерстве подчеркнули неоспоримость суверенитета России над Курилами.

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