В Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море
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- РИА Новости
«Россия имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Япония направила российской стороне представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
В мае в МИД России заявляли, что решение Японии вернуть вопрос о Курилах в «Синюю книгу по дипломатии» противоречит задаче создания благоприятной атмосферы в отношениях между государствами.
В министерстве подчеркнули неоспоримость суверенитета России над Курилами.