Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

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Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.

Об этом сообщает The Hill.

Уточняется, что законопроект был подготовлен в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время задержания полицейскими, а также из-за последовавших после этого протестов.

Теперь закон должен быть утверждён сенатом, где большинство у республиканцев, а в случае успеха — передан на подпись президенту.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал законопроект Демпартии о полицейской реформе и выразил надежду, что документ не пройдёт через конгресс. 

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