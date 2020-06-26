Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.

Об этом сообщает The Hill.

Уточняется, что законопроект был подготовлен в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время задержания полицейскими, а также из-за последовавших после этого протестов.

Теперь закон должен быть утверждён сенатом, где большинство у республиканцев, а в случае успеха — передан на подпись президенту.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал законопроект Демпартии о полицейской реформе и выразил надежду, что документ не пройдёт через конгресс.