В США заявили о наличии у России проекта по разобщению НАТО

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У России есть проект по разобщению НАТО. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, комментируя заявление МИД России.
В США заявили о наличии у России проекта по разобщению НАТО
  • AFP

«У России есть параллельный проект, пытающийся разделить НАТО. Этого не произойдёт... России стоит сосредоточиться на реальной проблеме: скрытном наращивании (сил. — RT) Китаем», — написал он в Twitter.

Таким образом он прокомментировал твит МИД России, в котором говорилось, что на встрече в Вене Россия затронула вопрос дестабилизирующих последствий активности НАТО в Европе.

Ранее Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили двум странам продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.

Кроме того, он заявил о готовности Вашингтона «при определённых обстоятельствах» рассмотреть продление ДСНВ.

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