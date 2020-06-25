В США заявили о наличии у России проекта по разобщению НАТО
- AFP
«У России есть параллельный проект, пытающийся разделить НАТО. Этого не произойдёт... России стоит сосредоточиться на реальной проблеме: скрытном наращивании (сил. — RT) Китаем», — написал он в Twitter.
Таким образом он прокомментировал твит МИД России, в котором говорилось, что на встрече в Вене Россия затронула вопрос дестабилизирующих последствий активности НАТО в Европе.
Russia has side-project to try to divide NATO. Not going to happen. Consulted @NATO before and after Vienna talks. Russia should stay focused on the real issue: China’s secretive build-up. Meanwhile, we’ll send teams on warheads/doctrine, verif. & space to Vienna. @mfa_russiahttps://t.co/6dCa4Y0Ijj— Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 25, 2020
Ранее Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили двум странам продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.
Кроме того, он заявил о готовности Вашингтона «при определённых обстоятельствах» рассмотреть продление ДСНВ.