В мире за сутки зафиксировано более 130 тысяч случаев коронавируса

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За сутки по всему миру зафиксировано более 130 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число заболевших возросло до 9,12 млн, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В мире за сутки зафиксировано более 130 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters
  • © Kirsty Wigglesworth

Согласно представленным данным, всего зафиксировано 9 129 146 инфицированных коронавирусом, у 133 611 человек инфекция подтверждена за последние сутки.

473 797 человек скончались от последствий заболевания, в том числе 3870 — за последние 24 часа. 

Больше всего случаев COVID-19 выявлено в Северной и Южной Америке (4 507 0066).

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что коронавирус продолжает быстро распространяться и мир вступает в новую опасную фазу пандемии.

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