В мире за сутки зафиксировано более 130 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
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Согласно представленным данным, всего зафиксировано 9 129 146 инфицированных коронавирусом, у 133 611 человек инфекция подтверждена за последние сутки.
473 797 человек скончались от последствий заболевания, в том числе 3870 — за последние 24 часа.
Больше всего случаев COVID-19 выявлено в Северной и Южной Америке (4 507 0066).
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что коронавирус продолжает быстро распространяться и мир вступает в новую опасную фазу пандемии.