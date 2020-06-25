В мире за сутки зафиксировано более 130 тысяч случаев коронавируса

За сутки по всему миру зафиксировано более 130 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число заболевших возросло до 9,12 млн, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно представленным данным, всего зафиксировано 9 129 146 инфицированных коронавирусом, у 133 611 человек инфекция подтверждена за последние сутки.

473 797 человек скончались от последствий заболевания, в том числе 3870 — за последние 24 часа.

Больше всего случаев COVID-19 выявлено в Северной и Южной Америке (4 507 0066).

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что коронавирус продолжает быстро распространяться и мир вступает в новую опасную фазу пандемии.