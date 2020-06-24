Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина

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Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии. Об этом информирует РИА Новости.
Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина
  • РИА Новости

«Я думаю, что сейчас статья президента очень активно обсуждается в самых различных кругах — и в политических, и в научных, и в широкой общественности», — сказал Нечаев.

Он добавил, что в диппредставительстве это «видят, фиксируют и будут это анализировать».

Посол отметил, что статья Путина является важной и современной и позволяет глубоко взглянуть на предвоенную и военную историю и сделать всё, чтобы её невозможно было фальсифицировать.

18 июня в журнале The National Interest была опубликована статья Путина о Второй мировой войне, в которой он назвал решающим вклад СССР и Красной армии в разгром нацистской Германии. 

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