Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии. Об этом информирует РИА Новости.

«Я думаю, что сейчас статья президента очень активно обсуждается в самых различных кругах — и в политических, и в научных, и в широкой общественности», — сказал Нечаев.

Он добавил, что в диппредставительстве это «видят, фиксируют и будут это анализировать».

Посол отметил, что статья Путина является важной и современной и позволяет глубоко взглянуть на предвоенную и военную историю и сделать всё, чтобы её невозможно было фальсифицировать.

18 июня в журнале The National Interest была опубликована статья Путина о Второй мировой войне, в которой он назвал решающим вклад СССР и Красной армии в разгром нацистской Германии.