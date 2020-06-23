Песков объяснил разницу в данных о погибших подо Ржевом в статье Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил разницу в данных о погибших подо Ржевом во время Великой Отечественной войны в статье российского лидера Владимира Путина, которая была опубликована на английском и русском языках.
Песков объяснил разницу в данных о погибших подо Ржевом в статье Путина
  • РИА Новости

В статье Путина, опубликованной в американском журнале The National Interest, было указано, что подо Ржевом в боях погибли, были ранены или пропали без вести более 1 млн 154 тыс. солдат Красной армии. В «Российской газете» было приведено число 1 млн 342 тыс.

«Дело в том, что, как вы понимаете, в The National Interest статья отправлялась заранее, статья отправлялась за несколько дней, а работа в архивах по уточнению цифр погибших продолжалась фактически до последнего часа, когда уже в издательство отправлялся русский аутентичный текст», — так Песков прокомментировал расхождение в данных.

По его словам, «наиболее полная, исчерпывающая на сегодняшний момент цифра опубликована на русском языке».

Также Песков отметил, что Путин планирует поехать на открытие мемориала Советскому солдату подо Ржевом, которое должно состояться 30 июня.

18 июня в журнале The National Interest была опубликована статья Путина о Второй мировой войне, в которой он назвал решающим вклад СССР и Красной армии в разгром нацистской Германии. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что статья Путина вызвала значительный интерес в США.

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