Посол России рассказал об интересе к статье Путина в США

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что статья президента России Владимира Путина, посвящённая Второй мировой войне, вызвала значительный интерес в США.

В интервью ТАСС он рассказал, что посольство направило статью руководству Госдепартамента США, ведущим неправительственным организациям, посольствам ряда западноевропейских государств и диппредставительствам СНГ.

«Публикация вызвала значительный интерес и дала старт началу дискуссии. По крайней мере, мои собеседники подчёркивают важность серьёзного разговора об исторической памяти, отмечая, что она влияет на современные политические отношения и отношения в области безопасности», — сказал Антонов.

Он отметил, что многие специалисты считают статью Путина своевременной для того, чтобы «расставить все точки над «i» в вопросе о том, «кто начал войну и кто победил в ней».

В то же время в Госдепартаменте выразили мнение, что «нужно время вдуматься в тезисы российского президента».

По словам посла в Вашингтоне, многие проявили интерес к разъяснениям Путина о необходимости саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН.

18 июня в журнале The National Interest была опубликована статья Путина о Второй мировой войне, в которой он назвал решающим вклад СССР и Красной армии в разгром нацистской Германии.

В статье Путин также выразил мнение, что саммит лидеров «ядерной пятёрки» СБ ООН будет способствовать поиску ответов на современные вызовы и угрозы.