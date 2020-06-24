На российской авиабазе в Сирии провели парад Победы
- РИА Новости
В параде приняли участие более 1 тыс. российских и сирийских военных.
Также по плацу проехали российские бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун», бронетранспортёры, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь», оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» и военная техника сирийской армии. Всего были задействованы 52 единицы техники.
Кроме того, в воздушной части парада были задействованы 17 летательных аппаратов.
Ранее в Москве на Красной площади прошёл торжественный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
RT вёл прямую трансляцию парада Победы.