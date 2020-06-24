На российской авиабазе в Сирии провели парад Победы

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В Сирии на российской авиабазе Хмеймим состоялся парад, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.
На российской авиабазе в Сирии провели парад Победы
  • РИА Новости

В параде приняли участие более 1 тыс. российских и сирийских военных. 

Также по плацу проехали российские бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун», бронетранспортёры, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь», оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» и военная техника сирийской армии. Всего были задействованы 52 единицы техники.

Кроме того, в воздушной части парада были задействованы 17 летательных аппаратов.

Ранее в Москве на Красной площади прошёл торжественный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

RT вёл прямую трансляцию парада Победы.

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