В Москве завершился парад в честь 75-летия Победы

В Москве на Красной площади завершился торжественный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. RT вёл прямую трансляцию.

Парадом руководил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооружённых сил России генерал армии Олег Салюков.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу принимал парад. Он выехал на Красную площадь из ворот Спасской башни на автомобиле Aurus.

Также на главную площадь страны было вынесено Знамя Победы.

В параде приняли участие более 14 тыс. военных, в том числе парадные расчёты из 13 стран, а также 234 единицы военной техники, включая историческую и современную. Также в параде участвовали 75 летательных аппаратов.

Ранее в Кремле сообщили, что на парад Победы в Москву приедут лидеры Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

RT вёл прямую трансляцию парада Победы.