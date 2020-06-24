В Москве завершился парад в честь 75-летия Победы

Короткая ссылка
В Москве на Красной площади завершился торжественный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. RT вёл прямую трансляцию.
В Москве завершился парад в честь 75-летия Победы
  • РИА Новости

Парадом руководил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооружённых сил России генерал армии Олег Салюков.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу принимал парад. Он выехал на Красную площадь из ворот Спасской башни на автомобиле Aurus.

Также на главную площадь страны было вынесено Знамя Победы.

В параде приняли участие более 14 тыс. военных, в том числе парадные расчёты из 13 стран, а также 234 единицы военной техники, включая историческую и современную. Также в параде участвовали 75 летательных аппаратов.

Ранее  в Кремле сообщили, что на парад Победы в Москву приедут лидеры Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

RT вёл прямую трансляцию парада Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить