Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
  • © РИА Новости

Среди высоких гостей Песков назвал руководителей Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии.

Также на параде будут присутствовать исполнительный секретарь СНГ, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии и генсек ОДКБ.

По словам Пескова, в Кремле с пониманием отнеслись к тому, что ряду лидеров иностранных государств не удастся приехать в Москву на парад.

Он отметил, что некоторые иностранные руководители не смогут приехать в первую очередь из-за «тех или иных ограничений, которые продолжаются в других странах» в связи с коронавирусом. 

Ранее в Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня.

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