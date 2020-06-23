Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.

Среди высоких гостей Песков назвал руководителей Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии.

Также на параде будут присутствовать исполнительный секретарь СНГ, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии и генсек ОДКБ.

По словам Пескова, в Кремле с пониманием отнеслись к тому, что ряду лидеров иностранных государств не удастся приехать в Москву на парад.

Он отметил, что некоторые иностранные руководители не смогут приехать в первую очередь из-за «тех или иных ограничений, которые продолжаются в других странах» в связи с коронавирусом.

Ранее в Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня.