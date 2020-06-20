В Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении парада Победы 24 июня было принято главой государства Владимиром Путиным в связи с устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа инфицированных коронавирусом.

Об этом он сказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Песков заявил, что наметилась устойчивая динамика к ежедневному сокращению числа выявленных заболевших, увеличивается количество выздоровевших и сокращается нагрузка на лечебные заведения.

«И всё это дало возможность президенту принять такое решение относительно 24-го числа», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, ситуация развивается настолько позитивно, что сейчас все с нетерпением ждут 24 июня, когда состоится парад Победы.

Ранее в Минобороны сообщили, что подготовка к параду Победы в Москве 24 июня ведётся в плановом порядке.