В Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Песков заявил, что наметилась устойчивая динамика к ежедневному сокращению числа выявленных заболевших, увеличивается количество выздоровевших и сокращается нагрузка на лечебные заведения.
«И всё это дало возможность президенту принять такое решение относительно 24-го числа», — приводит его слова ТАСС.
По его словам, ситуация развивается настолько позитивно, что сейчас все с нетерпением ждут 24 июня, когда состоится парад Победы.
Ранее в Минобороны сообщили, что подготовка к параду Победы в Москве 24 июня ведётся в плановом порядке.